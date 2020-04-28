لوكسمبورغ تعتزم إخضاع جميع سكانها لفحص كورونا

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أعلنت حكومة لوكسمبورغ الثلاثاء أنها تخطط لإجراء اختبارات لفيروس كورونا تشمل جميع سكانها وذلك قبل نهاية الشهر المقبل بمعدل 20 ألف اختبار يوميا.

والامارة التي يبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة، صغيرة المساحة وغير ساحلية وغنية نسبيًا، لكن خطة تتبع الوباء تعد طموحة.

وأجرت السلطات 39 ألف اختبار حتى الآن وتم تأكيد نحو 3729 إصابة بين سكان لوكسمبورغ والعاملين عبر الحدود المرتبطين بنظامها الصحي. وتوفي 88 شخصا جراء الوباء في البلاد.

وقال وزير البحث والتعليم العالي كلود ميش للصحافيين في مؤتمر عبر الفيديو "سنخضع جميع سكان البلاد لفحوص في غضون شهر".

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وتمت دعوة الطلاب والمدرسين بالفعل إلى أحد مراكز اجراء الفحص الـ 17 في البلاد استعداداً لإعادة فتح المدارس الأسبوع المقبل.

وقال رئيس البرنامج البروفسور أولف نيرباس "اجروا الاختبار. إنها مساهمة مهمة نحو السماح لنا بالعيش بحرية أكبر في الأسابيع والأشهر المقبلة".

ومن المتوقع أن تكلف هذه الخطة 40 مليون يورو (43 مليون دولار) وقد تلقى كل مقيم خمسة أقنعة جراحية للمساعدة في منع تسجيل إصابات جديدة مع إنهاء تدابير الإغلاق.