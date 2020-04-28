بوتين: روسيا لم تبلغ بعد ذروة تفشي كورونا

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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن روسيا لم تبلغ بعد ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد مؤكدا أنه يدرس رفع تدابير العزل تدريجيا اعتبارا من 12 مايو. وقال بوتين خلال اجتماع مع حكام المناطق نقله التلفزيون "الوضع يبقى صعبا. يؤكد الأخصائيون والعلماء الذين نتواصل معهم بانتظام للتحقق من خططنا وتدابيرنا أننا لم نبلغ بعد ذروة تفشي الوباء".

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