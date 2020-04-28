شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يناقش تقارير لجان الرصد بشأن دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع لجنتا الشكاوى والدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا مشتركا لهما ، لمتابعة أداء الشاشات فى رمضان، ولمناقشة تقارير لجان الرصد بشأن مخالفات الدراما والإعلانات والبرامج.

كان جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، قال من قبل إن اللجنة تناقش مخالفات البرامج والإعلانات وتقارير لجان الرصد حول أداء الشاشات في شهر رمضان، وما اذا كان بها مخالفات من عدمه.

Advertisements

وأضاف جمال شوقى في تصريح لـ"الخليج 365"، أن اللجنة تناقش تقارير الرصد حول المخالفات الجسيمة التى شابت برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذى يقدمه رامز جلال، كما تستعرض عددا من الشكاوى الخاصة بالأداء الإعلامي في تغطية فيروس كورونا .

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد شدد من قبل على ضرورة الالتزام بمعايير الأعمال الدرامية والإعلانات التى وضعها ومن بينها الالتزام بالكود الأخلاقى والمعايير المهنية والآداب العامة واحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع.

كما شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على تقديم أعمال تحتوى على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة، وترتقى بالذوق العام، وتظهر مواطن الجمال فى المجتمع والتزام الشاشات بالمعايير المهنية والأخلاقية، فيما يعرض عليها من أعمال سواء مسلسلات أو إعلانات وعدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفاحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التى تشوه الميراث الأخلاقى والقيمى والسلوكى، بدعوى أن هذا هو الواقع والبعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة، والتى تخرج عن سياسة البناء الدرامى، وتسىء للواقع المصرى والمصريين، خاصة وأن الدراما المصرية يشهدها العالم العربي والعالم كله وعدم استخدام تعبيرات وألفاظ تحمل للمشاهد والمتلقى إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوار، ولا تخدمه بأى شكل من الأشكال والتأكيد على الصورة الإيجابية للمرأة، والبعد عن الأعمال التى تشوه صورتها عمدا، والتى تحمل الإثارة الجنسية، سواء قولاً أو تجسيداً كما تضمنت المعايير تجنب مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات التى تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين لتجربة التعاطى.