شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد يطالب بصرف المستحقات المتأخرة للعاملين على الصناديق الخاصة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بخطاب لخالد حجازى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لعدم صرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة في إدارة العمرانية التعليمية منذ 3 أشهر.

وقال فؤاد، أنه بالإشارة الي الخطاب المرسل الى وزير المالية بتاريخ 24 مارس 2020 بشأن حصر الصناديق المالية التى تعانى من فقر مواردها ودعمها لسداد أجور العاملين عليها المستحقة منذ قرابة 3 أشهر وعلى رأسهم صناديق التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

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وتابع فؤاد، في الخطاب أنه تم مخاطبة وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة بتاريخ 6 أبريل 2020 لسرعة صرف المتأخرات المالية المستحقة للعاملين على حساب الصناديق الخاصة، موضحا أن هذا الخطاب لإحاطة علمه بأنه قد تم صرف مستحقات شهر واحد فقط للعاملين على الصناديق الخاصة في إدارة العمرانية؛ علما بأنه لم يتم صرف مستحقاتهم منذ ثلاثة أشهر؛ وعلى هذا فإنه يوجد عدد شهرين لم يتم صرفهم للعاملين بإدارة العمرانية.

وطالب فؤاد، سرعة صرف باقى مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة بإدارة العمرانية؛ وذلك تزامنا نع الأحداث والظروف الحالية التى تجعل المعيشة صعبة على الجميع.

الذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية علي مدار أدوار الإنعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين علي الصناديق الخاصة ولكن مع إنتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف ب "قانون فؤاد للعاملين علي الصناديق الخاصة" وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال الي الجلسة العامة، الي جانب تقدمه بتعديلات علي قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت؛ والمعروفة ب "تعديلات فؤاد للخدمة المدنية.