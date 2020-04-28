شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تؤكد أهمية الالتزام بـ"اتفاق الرياض" لتحقيق مصلحة اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية الالتزام باتفاق الرياض بشأن التسوية في اليمن، لافتاً إلي أن تطبيق بنوده ضرورة لحماية مصالح الشعب اليمني الشقيق وضمان نجاح جهود حل الأزمة اليمنية وتجنيب الأشقاء اليمنيين المزيد من الصراع والمعاناة.

وشدد "عقيل"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، علي دعم القاهرة ما تضمنه بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من دعوة لإلغاء أي خطوة تتناقض مع بنود اتفاق الرياض، والعمل بشكل جدي على تنفيذ جميع بنود الاتفاق الذي تم اعتماده إطارا لتوحيد الصفوف لتحقيق السلام وخدمة مصالح الشعب اليمني".

وقال وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن مصر تدعم بشكل كامل جهود الأشقاء في السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة، وبما يضمن أمن اليمن الشقيق واستقراره ووحدة أراضيه، ويرفع المعاناة عن أبناء شعبه الذين عانوا كثيرًا، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة، مشدداً إلي أهمية تكاتف جميع الجهود لحل الأزمة اليمينة وفق المرجعيات المعتمدة.