شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد يوضح مفاهيم الحزمة المالية الجديدة لصندوق النقد..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير فى القطاع المصرفى، أن مصر تأخرت فى طلب مساعدة صندوق النقد الدولى بحزمة مالية جديدة، إذ كان ذلك قياسا بما قامت به الدول الآخرى جراء أزمة كورونا وتبعاتها.

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وأوضح عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المساعدة المالية ستنقسم إلى جزئين وهى أداة التمويل السريع والتى سيتم الحصول عليها سريعا نظرا لأن مخصص مصر "الكوتة " من صندوق النقد يبلغ 15 مليار وبالتالى الاتفاقية مصر مع صندوق النقد مسبقا كانت قيمتها 12 مليار ومن هنا مصر تستطيع الحصول على 3 مليار فى أقرب وقت دون أى إجراءات آخرى تسبقها أو إبرام لاتفاقات.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الجزمة الثانية والتى تعرف باتفاق الاستعداد الائتمانى وستقدم مصر فيها على اتفاق بشكل جديد، متوقعا ألا تزيد مدتها عن عامين وستتراوح من 4 لـ 6 مليار، وهذا الاتفاق هو الذى سيحتاج حزمة مناقشات جديدة وإجراءات ببرنامج مع صندوق النقد .

كانت قد أعلنت حكومة مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأن مصر دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل مالية لدعم جهودها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصري في الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامجها الاقتصادي.