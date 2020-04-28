شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى تأسيسها.. محمود بدر: تمرد ملك لكل المصريين والجماعة تزيف الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، أن المصريين جميعهم لهم قصة مع استمارة تمرد والتى كانت ثورة شعبية حقيقية فى وجه الجماعة الإرهابية، مشددا أن هذه الحركة كانت خطوة للتمرد والعصيان على حكم الجماعة وكانت صناعة مصرية شعبية خالصة، قائلا "تمرد كانت ملك كل المصريين مش زى ما الإخوان حاولوا يروجوا .. تمرد ليها قصة فى كل شارع وكل حى وكل حارة .. تمرد ليها حكاية مع كل واحد وواحدة فى البلد دى حبوا بلدهم وحلفوا ما يسيبوها للعصابة".

وشدد محمود بدر، أن الحركة شهدت تفاعل شعبى كبير بداية من الشباب حتى كبار السن والصغار، قائلا " لا انسى حينما جاءتنى سيدة كبيرة فى السن باستمارات يصل عددها ل 100 ورقة، مطالبة إياه بعدم التخلى أو التنازل عن الحملة.

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ولفت "بدر" أن فكرة التأسيس جاءت عن طريقه و4 أشخاص آخرين كانوا زملاء له فى حركة «كفاية»، هم محمد عبد العزيز، حسن شاهين، وليد المصرى، محب دوس، وكان البرلمان منحلا، موضحا أن مسمى الحركة كان سيكون باسم كارت أحمر للرئيس، لكن الآراء أجمعت على كونه لا يناسب إلا مظاهرة،حتى تم اقتراح " تمرد".

وأوضح" بدر "أن الجماعة الإرهابية كانت تظن أن القوات المسلحة ستكون معها، متذكرا فى أحدى اللقاءات خلال حملة تمرد وجمع التوقيعات، قائلا: "أحمد أبو بركة بعد الحلقة قاللى الجيش معانا وهيدوسوكم وانت يابنى اللى هتدفع التمن بعد 30 يونيو.. قولتله الجيش بتاع المصريين وانت اللى هتشوف بعد 30 يونيو أنهم هيفعصوكوا زى الصراصير لو جيتوا علينا.. وده اللى حصل وخابت توقعاتهم"، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى انتصر لإرادة المصريين وقتها.