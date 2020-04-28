شكرا لقرائتكم خبر عن "صوات الندابة" يقلق السفير البريطاني في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، واحدة من أقدم المهن في مصر وهي مهنة " الندابة"، وهن مجموعة من السيدات كان يتم استئجارهن في مطلع القرن العشرين للسير في الجنازات " للندب والصوات والولولة" على جثمان الميت.

يقول الكاتب شريف عارف: إن هذه المهنة كانت تزعج السفير البريطاني في مصر مايلز لامبسون ( 1934 – 1946) وهو ما أوضحه في مذكراته " الدبابات حول القصر" بقوله " فى جنازة الملك فؤاد سرنا خلف النعش، الذى خرج من قصر عابدين، وكان على ماهر والأمير محمد على الذى كان يمثل فاروق خلف النعش مباشرة، وبعد ذلك الأمراء ثم الدبلوماسيون الأجانب ومن بينهم أنا، وخرجنا من القصر إلى الشارع الرئيسى وظللنا نمشى خلف النعش المحمول فوق عربة مدفع ببطء قرابة ساعتين حتى وصلنا إلى مسجد الرفاعي، وطوال الطريق كانت تضايقنى أصوات النساء وهن يولولن وخاصة فى شارع محمد على، وقال لى صدقى باشا الذى كان يسير بجارى أن هذا «الصوات» ليس من الإسلام فى شيء، وأفزعنى أكثر من ذلك منظر الذبائح التى أحضروها وذبحوها أمامنا فى الشارع، ولم أنس بعد ذلك بسهولة هذه الحيوانات وهى تصارع الموت والدماء تغطى الشارع حول أقدامنا.

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يذكر أن الكاتب شريف عارف يشغل منصب سكرتير تحرير صحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .