شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل: حالة الطوارئ ضرورية للقضاء على خفافيش الظلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حالة الطوارئ تساهم فى مواجهة المخاطر التى تواجه الدولة المصرية، فالمخاطر ليست ليست أمنية فقط، لكن هناك مخاطر اقتصادية أيضا اتضحت بظهور فيروس كورونا، ما كان يستوجب تعديل على القانون للحد من هذه الآثار التى انعكست على حياة شريحة عريضة من المجتمع المصرى.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الفترة الأخيرة شهدت وجود بعض العناصر الإرهابية التى كانت تعتزم القيام بعمليات تخريبية مستغلين الانشغال فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، لكن يقظة رجال الأمن كانت لهؤلاء بالمرصاد، وهذا يؤكد أنه مازال هناك بعض المخاطر والتحديات التى تواجه

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الدولة، ومن ثم فإن حالة الطوارئ مازالت ضرورية للقضاء على خفافيش الظلام وفى نفس الوقت للحد من الآثار الاقتصادية لبعض الأزمات التى كشفتها أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الفترة الأخيرة شهدت تحقيق الكثير من الإنجازات والمكاسب، وهذا لا يرضى بعض كارهى الوطن الذين يسعون فى الأرض فسادا، وبالتالى فإن حالة الطوارئ مازالت ضرورية للقضاء على كل العناصر الارهابية التى تريد نشر الفزع فى المجتمع، كما أن لكل فترة متطلبات وهذا ما شمله تعديل الطوارئ الجديد، حيث تضن 18 تعديلا جميعها تهدف لحماية الإنسان والحفاظ على حياته، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا التى ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.