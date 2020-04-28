القبض على مسؤول لجنة الإعدامات في تنظيم "داعش" الإرهابي

ألقت القوات العراقية، اليوم الاثنين، القبض على إرهابي قيادي كان مسؤول الإعدامات في تنظيم "داعش"، بكمين محكم في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

Advertisements

أفادت خلية الإعلام الأمني في بيان " اليوم، بأن قوة من قيادة عمليات سامراء، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين والذي كان يعمل سابقاً مسؤول لجنة الإعدامات في تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية نوعية.

وأوضحت الخلية، أن العملية تأتي بعد نصب كمين محكم للإرهابي، على الطريق العام قرب قضاء الدجيل.