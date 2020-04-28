وزير الصحة الإسباني : بطولة كرة القدم لن تعود ربما قبل الصيف

قال سالفادور إييا، وزير الصحة الإسباني أمس، الأحد 26 أفريل 2020، إن البطولة المحلية لكرة القدم التي توقفت مثل أغلب البطولات الكبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، ربما لن تعود حتى الصيف.

ويرغب خافيير تيباس، رئيس رابطة بطولة الدرجة الأولى في إكمال الموسم لتفادي خسارة حوالي مليار يورو (1.08 مليار دولار) وقدم ثلاثة مواعيد محتملة للعودة وهي 29 ماي و7 و28 جوان القادمين.

وأصدرت البطولة إرشادات صارمة للأندية لإنتهاجها عند عودة التدريبات فيما حددت وزارة الرياضة الإسبانية خطة لإستئناف المسابقة دون جماهير في محاولة لتعزيز الاقتصاد المحلي، لكن في الإفادة اليومية بشأن فيروس كورونا يوم الأحد كان إييا حذرا بعدم تحديد أي موعد للعودة. وأبلغ مؤتمرا صحفيا "لا يمكنني تحديد إمكانية عودة كرة القدم الاحترافية قبل الصيف فهذا سيكون تصرفا طائشا مني".

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وأشار وزير الصحة إلى أن خطة رابطة البطولة بشأن إخضاع اللاعبين لكشف يومي عن فيروس كورونا، والتي إنتقدتها رابطة لاعبي البطولة الإسبانية بسبب إستغلال الموارد دون النظر لمن هم أكثر حاجة، تحتاج إلى موافقة الحكومة.

وأضاف "هناك أمر من وزارة الصحة معمول به لكل أنواع المجموعات ومن بينها كرة القدم الاحترافية. يجب عليهم وضع أي إختبارات تشخيصية تحت تصرف الحكومات المحلية".