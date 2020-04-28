ألمانيا تفرض وضع الكمامات في كل المتاجر



قررت السلطات الألمانية فرض وضع الكمامات تحسبا لفيروس كورونا المستجد في كل المتاجر في برلين اعتبارا من الأربعاء، في خطوة سبق أن اتخذتها كل المناطق الألمانية الأخرى.

وقال اندرياس غايزل مساعد رئيس بلدية برلين للشؤون الداخلية في مؤتمر صحفي إن العاصمة قررت فرض هذا الاجراء الوقائي في كل المتاجر بهدف "حماية" أصحابها خصوصا، وذلك بعدما كانت فرضت وضع الكمامات في وسائل النقل العام.

يتعلق القرار الذي أقره مجلس الشيوخ في برلين الثلاثاء بحماية الأنف

والفم، مع السماح باستخدام الوشاح.

وبعد أن اتخذت المقاطعات الألمانية الخمس عشرة الأخرى خطوة مماثلة الأسبوع الماضي، بات يفرض في ألمانيا كلها ارتداء قناع الوجه في المتاجر.

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وحثت هيئة الصحة الألمانية صباح الثلاثاء السكان على توخي الحذر في مواجهة الوباء، وسط نقاش حول تسريع تخفيف العزل المنزلي.

وهناك تباين في أحدث الأرقام الرسمية حول تطور المرض. إذ أفادت أن معدل الإصابة

أو معدل التكاثر الذي تراقبه السلطات من كثب، آخذ في الازدياد ووصل مجددًا قريبًا من عتبة 1،0 بعد انخفاضه إلى 0،7.وهذا يعني أن كل شخص مريض يصيب شخصًا آخر في المتوسط. ولطالما شددت الحكومة الألمانية وعلماء الفيروسات على أهمية أن يكون المعدل أقل من 1،0.

سجلت ألمانيا 156337 إصابة حتى الثلاثاء، مع معدل وفيات متزايد (3،8%)، ولكنه أدنى من العديد من جيرانها الأوروبيين.

وسجلت برلين ما يزيد قليلًا على 5600 إصابة بينها 127 وفاة.

وعلى الحكومة الفيدرالية والأقاليم أن تعلن الخميس آخر المستجدات في ضوء القرارات المتوقعة في 6 مايو بشأن تدابير تخفيف العزل المحتملة.

