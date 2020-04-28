إصابات كورونا في الهند تقترب من 30 ألفا وتزداد بباكستان

قال مسؤولي الصحة بالهند، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، اقترب من 30 ألف شخص، لتحتل الهند بذلك المركز الثاني بعد الصين بعدد الإصابات في آسيا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 29434 شخصا، بارتفاع 1543 شخصا عن اليوم السابق.

كما أودى الفيروس حتى الآن

بحياة 934 شخصا، وهو عدد قليل مقارنة بالولايات المتحدة وبعض أنحاء أوروبا الغربية حيث توفي عشرات الألوف.

كما سجلت باكستان المجاورة قفزة في عدد الإصابات والوفيات بسبب كوفيد-19، وهناك مخاوف من تجمع العديد من الناس في المساجد لأداء الصلاة في شهر رمضان،

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على الرغم من القواعد الصارمة بشأن التباعد الاجتماعي.

وسجلت باكستان 14079 حالة إصابة حتى الآن، توفي منها 301، وكان بين الوفيات 20 حالة منذ أمس وهي أعلى حصيلة في يوم واحد حتى الآن.

وفي ما يتعلق بالدول الأخرى في منطقة جنوب آسيا، فقد سجلت أفغانستان 1703 حالات إصابة منها 57 حالة وفاة.

وبلغ عدد المصابين في سريلانكا 592، توفي منهم سبعة أشخاص، بينما سجلت بنغلادش 6462 حالة إصابة توفي منها 155.