تحركات شعبية بالسودان لرفض التفريط فى أي موانئ أو سواحل لقوي أجنبية

دعت حركة القوى الجديدة الديمقراطية "حق" بالسودان، إلى تكوين جبهة شعبية من قوى الثورة في شرق البلاد، لحماية موانئ وأصول وسواحل البلاد، ومنع الاستيلاء عليها من قبل أي طرف أجنبي ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت "حق" في بيان لها، إنها تدعو تحالف الحرية والتغيير، ومعه المقاومة وكافة قوى الثورة للعمل معا، لاستصدار تشريع دستوري يحظر نهائيا التصرف بالبيع

أو الإيجار أو الإدارة أو الرهن أو بأي شكل يمس السيادة الوطنية، أو يؤثر سلبا على حياة ومصالح المواطنين في أي من الموانئ والأصول الحالية والمستقبلية على ساحل البحر الأحمر.

وكشفت "حق" في بيانها عن محاولات تجري منذ ما قبل سقوط الإنقاذ وما تزال، من قبل قوى

إقليمية للاستيلاء على موانئ البلاد في الشرق، وعلى ساحلها على البحر الأحمر بأكمله، عن طريق الشراء أو الاستئجار أو الإدارة أو الرهن أو بدعوى حماية أمن البحر الأحمر أو الاستثمار.

وأضافت "حق" أن هذه القوى، تستغل في ذلك من وصفتهم بالعملاء المحليين، من ضعاف النفوس.

وقالت: "هم على استعداد لبيع السيادة الوطنية بدراهم معدودات، وهذه الجهات الإقليمية تستغل الضوائق المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد وتعمل على استفحال هذه الضوائق لزيادة الضغوط على الحكومة لتخضع لمخططاتهم".