طالبت المفوضية الأوروبية المصارف، بإقراض الشركات والأفراد بحرية أكبر للمساعدة في التغلب على آثار جائحة كورونا، واقترحت من أجل ذلك تيسيرا مؤقتا لبعض القواعد.
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي: إنه في حال تنفيذ المقترح بصورة كاملة، فإن بنوك أوروبا قد تضخ 450 مليار
وقال نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، في بروكسل اليوم الثلاثاء: إن وجود مرونة أكبر، بالإضافة إلى التغييرات التشريعية المقترحة، سيتيح للبنوك "الحفاظعلى السيولة حتى يتمكن الأفراد والشركات من الحصول على التمويل الذي يحتاجونه".
ووفقا للمقترح، فإنه سيتم تأجيل تطبيق قواعد معينة لحساب رأس مال البنوك من أجل منحها مجالا أكبر للإقراض، كما ستدعم المفوضية التفسير المرن لقواعد المحاسبة من قبل مؤسسات أخرى.
وتدعم المفوضية أيضا دعوات البنوك إلى الامتناع عن دفع توزيعات الأرباح والحذر بشأن دفع علاوات.
كانت هذه تفاصيل خبر المفوضية الأوروبية تطالب المصارف بتيسير القواعد لتعزيز الإقراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.