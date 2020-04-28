ساس للطيران تلغي 5000 وظيفة جرّاء أزمة كورونا

أعلنت شركة "ساس" الاسكندينافية للطيران اليوم الثلاثاء تسريح 5000 موظف في وقت قضى وباء كوفيد-19 على حركة الطلب في قطاع النقل الجوي.



وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة الطيران ريكارد غوستافسون وكالة "تي تي" الإخبارية أن الوظائف الملغاة تمثّل 40 بالمئة من موظفّي "ساس".

وقالت الشركة في بيان "نظرا للقيود الحالية (على السفر)، تتوقّع ساس نشاطا

محدودا في موسم الصيف الذي يعد مهما. إضافة إلى ذلك، ستستغرق عودة الطلب للمستويات التي كان عليها قبل كوفيد-19 سنوات على الأرجح".

وأوضح غوستافسون لـ"تي تي" أنه يتوقع أن يعود الطلب تدريجيا لكنه لن يعود إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا "حتى

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2022".

وأفادت "ساس" التي منحت إجازات غير مدفوعة لنحو 90 بالمئة من موظفيها منتصف مارس أنها ستبدأ بإلغاء نحو 1900 وظيفة بدوام كامل في السويد و1300 في النروج و1700 في الدنمارك.

وأعلنت السويد والدنمارك، أكبر مساهمين في "ساس"، في 17 مارس أنهما ستخصصان أكثر من 275 مليون يورو كضمانات ائتمانية لحماية الشركة من التداعيات الاقتصادية للأزمة.

وأفادت شركة الطيران الثلاثاء أنها تشغّل حاليا "شبكة داخلية محدودة للغاية في النروج والسويد".

