سنغافورة تسمح باستيراد اللحوم المعلبة الروسية

أعلنت الهيئة الروسية للرقابة على المواد الغذائية والمنتجات الزراعية، أن وكالة المواد الغذائية السنغافورية، سمحت باستيراد معلبات لحوم الخنزير والدواجن، والبيض من روسيا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. روسيا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وأضافت الهيئة، أن تسليم المعلبات الروسية للجانب السنغافوري، سيتم بموجب شهادات المنشأ الروسية، وفقط من قبل المؤسسات والشركات التي تم اختبار منتجاتها للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المرعية في سنغافورة، والمدرجة في روسيا بسجل الشركات التي لها الحق في تصدير منتجاتها. المنشأ الروسية، وفقط من قبل المؤسسات والشركات التي تم اختبار منتجاتها للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المرعية في سنغافورة، والمدرجة في روسيا بسجل الشركات التي لها الحق في تصدير منتجاتها.

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