روسيا تعلن تمديد فترة العزل الصحي حتى 11 مايو

وأوضح بوتين، خلال تصريحاته، اليوم الثلاثاء، أن الدولة نجحت في حشد قدرات الصناعة الوطنية، في ظروف جائحة كورونا.

وعقد ترامب، اليوم، اجتماعا مع كبار المسؤولين لبحث تفشى فيروس كورونا، فى روسيا وسط توقعات بتمديد فترة العزل الذاتى حتى منتصف شهر مايو القادم على أقل تقدير، وقال المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية الكرملين دميترى بيسكوف - فى تصريح صحفي اليوم - "إن الرئيس بوتين يعتزم إلقاء خطاب كبير خلال هذا الاجتماع عبر الفيديو".

وأضاف "أن الاجتماع سيجري بمشاركة رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بوبوفا وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين وعدد من المسؤولين الحكوميين وحكام الأقاليم الروسية الآخرين".

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يُذكر أنه رغم أن إجراءات العزل الذاتي، إلا أن روسيا لا تزال تمر بمرحلة صعبة في مواجهة الوباء التاجي، حيث سجلت اليوم رقما قياسيا في الإصابات والوفيات الجديدة الناجمة عن "كورونا"، لترتفع الحصيلة إلى أكثر من 93 ألف إصابة و867 وفاة.

وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أكد أمس الاثنين، أن جميع الجهود تتركز في الوقت الحالى على مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)، وقال بوتين، خلال اجتماع عبر الفيديو لبحث الفيضانات والحرائق فى الأقاليم الروسية : "نفهم جيدا أن كل الجهود تتركز حاليا، وفي المقام الأول، على مكافحة انتشار فيروس كورونا".

وأشار بوتين إلى أن ذلك لا يعني التراخى فى الانتباه إلى المشكلات الأخرى والتهديدات، خصوصا في فترة الربيع الصيف عندما ترتفع مخاطر الكوارث الطبيعية كالحرائق والفيضانات.