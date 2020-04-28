كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تؤكد التعاون مع السنغال لمواجهة وباء فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،موقف دولة الإمارات الثابت في التعاون والتضامن مع السنغال ومختلف الدول في العالم في مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، من ماكي سال رئيس السنغال، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة شهر رمضان، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، ودعمها في مختلف المجالات إضافة لعدد من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، والجهود المبذولة لاحتواء آثار "تحدي كورونا".

وتناول الاتصال آخر تطورات وباء كورونا على الساحة الأفريقية بشكل خاص، وفي العالم بشكل عام، وإجراءات البلدين في التعامل معه، وآليات التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بينهما في التصدي للفيروس.

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