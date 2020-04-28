اخبار العالم

فرنسا تعلن فتح المدارس على مرحلتين في 11 و18 مايو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تعلن فتح المدارس على مرحلتين في 11 و18 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، فتح المدارس على مرحلتين في 11 و18 مايو، وإعادة فتح المتاجر في 11 مايو مع استثناء المقاهي والمطاعم.

ويذكر أن  قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، الثلاثاء، إن حالة الإغلاق لا يمكن أن تستمر طويلا، وأنه حان الوقت لعودة الحياة كما كانت قبل .

وتقدمت الحكومة الفرنسية بخططها للبرلمان، لرفع القيود المفروضة من أجل احتواء انتشار الفيروس التاجي.

وأعلن رئيس الوزراء، إدوار فيليب، أن التخفيف سيطول قطاع الصحة والمدارس والعمل ومواصلات الشركات والتجمعات.

Advertisements

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن بالفعل أن تلك التدابير التي فرضت في 17 مارس الماضي ستُرفع في 11 مايو في عموم البلاد، رغم أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى.

ومن المرجح إعادة فتح المدارس ودور الحضانة على مراحل، ويحتمل أن تظل المطاعم مغلقة في البداية.

يشار إلى أن إجراءات الإغلاق في فرنسا صارمة، حيث يُسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم فقط من أجل شراء الطعام، أو المشي مع الكلاب أو مساعدة المحتاجين. ويُسمح بالمشي أو حاليا في منطقة محدودة فقط ولفترة زمنية محدودة.

وفرنسا من الدول الأكثر تضررا من الفيروس؛ حيث سجلت أكثر من 23 ألف حالة وفاة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا