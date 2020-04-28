كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر إنجلترا تسجل 552 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الصحية في إنجلترا سجلت 552 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 19301.

وقد أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، في وقت سابق، تسجيل 329 وفاة جديدة في المستشفيات من جراء فيروس كورونا.

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

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وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.

وأما بالنسبة لأعداد وفيات فيروس كورونا في الدول الأوروبية، تصدرت أمريكا المرتبة الأولى بإجمالي 34.641 شخصًا، ويليها إيطاليا بـ 22.170 حالة، وفي المرتبة الثالثة جاءت إسبانيا بـ 19.315 حالة، وفي المركز الرابع تواجدت فرنسا بـ 17.920 حالة وفاة، وختامًا في المركز الخامس جاءت بريطانيا بمجموع 13.729 حالة.

وعلى صعيد البلدان العربية، احتلت المملكة العربية السعودية قائمة أعداد المصابين بفيروس كورونا في الدول العربية بمجموع 6380 حالة إصابة، يليها الإمارات في المركز الثاني بـ 5825 حالة، وجاءت قطر في المركز الثالث بإجمالي 4103 حالة، ويليها مصر في المركز الرابع بـ 2673 حالات، وأما في المركز الخامس تواجدت المغرب بـ 2283 حالة إصابة.