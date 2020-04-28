كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر علماء صينيون: فيروس كورونا وباءً سيتعايش معه البشر لفترة طويلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علماء صينيون، أن فيروس كورونا لن يختفي وسيعود للظهرو كل عام، وسيستمرا بالتواجد داخل الأجسام البشرية.

وأشار العالماء الصينيون، إلى أن "من المحتمل جدا أن يكون كورونا وباءً يتعايش معه البشر لفترة طويلة، ويصبح موسميا ومستمرا.

وقد أجمع كبار الباحثين والحكومات في جميع أنحاء العالم، على أنه من غير المحتمل القضاء على فيروس كورونا، على الرغم من عمليات الإغلاق المكلفة التي أدت إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد العالمي.

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ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، لفت مجموعة من الباحثين الفيروسيين والأطباء الصينيين، إلى أنه ليس من المرجح أن "يختفي" فيروس كورونا المستجد بالطريقة التي حدثت مع فيروس سارس قبل 17 عاما، وذلك لأن كورونا قادر على الدخول إلى جسم الإنسان وعدم التسبب بأي أعراض، على عكس سارس.

ويعني هذا، أنه سيكون من الصعب حصر حالات الإصابة جميعها، وإدخالها في الحجر الصحي لمنع انتشار الفيروس، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وكان بعض خبراء الصحة العامة، رأوا أن السماح للفيروس بالانتشار بطريقة مراقبة، بين الفئات الأصغر سنا من السكان، سيكون بمثابة طريقة أفضل للتعامل معه، لتكوين ما يعرف بـ"مناعة القطيع"، بدلا من الاستمرار في أوامر الإغلاق.