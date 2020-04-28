تاونات..سكان دوار “مزيارة” يضطرون إلى نقل سيدة حامل للمستشفى في محمل أموات! – فيديو

لم يجد مراد زغاري سوى محمل الأموات، لنقل زوجته الحامل في أول أيام رمضان، من دوار “مزيارة”، التابع لجماعة سيدي يحيا بني زروال، بإقليم تاونات، إلى المستشفى المحلي “غفساي”، بسبب غياب مسالك طرقية معبدة تربط دواره بأقرب مركز حضري.

ونقل زغاري جزءً من معاناته، التي عاشها إلى “اليوم24″، وقال إنه استعان بمجموعة من سكان دواره لنقل زوجته، إلى أقرب مركز صحي، حيث قطعوا مسافة 4 كيلومترات مشيا على الأقدام، قبل أن يصل إليه.

وكشف المتحدث ذاته أن زوجته عادت إلى الدوار مشيا على الأقدام، على الرغم من أنها في فترة نفاس.

وانتقد المتحدث نفسه إهمال المسؤولين لدوار “مزيارة”، على الرغم من مطالبة السكان مرارا بتعبيد الطريق، ورفع العزلة عنهم.

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