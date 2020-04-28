الناشط عمر الناجي يتابع في حالة سراح..وأولى جلسات محاكمته في يونيو المقبل

حددت المحكمة الإبتدائية، في مدينة الناظور، قبل لحظات، تاريخ أولى جلسة متابعة عمر الناجي، نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، إلى غاية 2 شهر يونيو المقبل.

وقررت المحكمة متابعة عمر الناجي في حالة سراح وذلك بكفالة قدرها 10 آلاف درهم.

ويتابع عمر الناجي بتهم “بث وقائع كاذبة بقصد التشهير، وإهانة هيئات منظمة، بالإضافة إلى نشر أخبار زائفة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وبث صور لأشخاص دون موافقتهم والتحريض علي خرق قرارات السلطة العمومية المتخذة خلال حالة الطوارئ”.

وكانت عناصر الشرطة، أوقفت مساء الاثنين، عمر الناجي، بسبب تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، ينتقد فيها “حجز الخضر والفواكه، من باعة المتجولين، وتسليمها للجمعية الخيرية”.

وأعلن عدد من النشطاء الحقوقيين تضامنهم مع عمر الناجي، عبر تدوينات لهم على مواقع التواصل، مطالبين بإطلاق سراحه.

