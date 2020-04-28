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وسط الجائحة، واستمرار توقيف المغرب للرحلات التجارية الخاصة بالمسافرين، لا تزال دول أوربية تجلي رعاياها، العالقين فيه.
وفي السياق ذاته، أعلنت السفارة الفرنسية في المغرب أنها تمكنت، اليوم الثلاثاء، من إجلاء عدد من الفرنسيين العالقين في المغرب، عبر رحلتين استثنائيتين، من مطار مراكش.
وقالت السفارة ذاتها إن رحلتي، اليوم، كان من ضمنهما عدد من الفرنسيين، الذين كانوا عالقين في جنوب المغرب.
وسبق لفرنسا أن أعادت آلاف مواطنيها، العالقين في المغرب، بسبب اتخاذ الرباط لقرار تعليق الرحلات إليها بشكل كامل، بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد دخول وزير خارجيتها على خط أزمتهم.
وقرر المغرب، منذ منتصف شهر مارس الماضي، تعليق كافة الرحلات التجارية الخاصة بالمسافرين، بحرا وجوا، وفتح الباب أمام رحلات إجلاء استثنائية، تجاوز عددها 500 رحلة، مكنت آلاف الأجانب من مغادرة المغرب نحو بلدانهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط الجائحة.. فرنسا تواصل إجلاء مواطنيها من المغرب وتنظم رحلتين من مراكش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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