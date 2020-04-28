شارك مشاهير من مختلف المجالات، في وصلة تحسيسية رقمية، مناهضة للعنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، التي يمر منها المغرب، وذلك برعاية وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
وأطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار برنامج التعاون البلجيكي، أخيرا، حملة تحسيسية رقمية تنادي بالتغلب على الإكراهات النفسية، خلال مدة الحجر الصحي، وتجنب العنف ضد النساء لتعزيز قيم العيش المشترك، والمسؤولية المشتركة بين الزوجين، وحملت شعار: “للمغاربة متحدين والعنف ضد النسا رافضين”.
وشارك في الحملة الرقمية عدد مهم من المشاهير، منهم من ميدان الإعلام: صامد غلان، وصلاح الدين لغماري، وسناء الرحيمي، وإيمان إيغوتان، وممثلون فنيون، مثل سامية أقريو، وكوثر بامو، وعمر لطفي، وآخرون.
وكانت الوزارة ذاتها قد أعلنت، قبل أيام، انطلاق عملية الدعم المالي لمبادرات الجمعيات وشبكات مراكز الاستماع، من أجل مواكبة النساء في وضعية صعبة خلال المرحلة الحرجة الحالية، وتطوير الخدمات عن بعد، ومواكبة النساء ضحايا العنف في جميع أنحاء التراب الوطني، عن طريق الاستماع، والدعم النفسي، والتنسيق مع المصالح المختصة لحماية الضحايا، والإرشاد نحو الخدمات.
وتفاعلت الوزارة بعدما دقت الجمعيات الحقوقية النسائية ناقوس تنامي الخطر حول ظاهرة العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد دق ناقوس خطر العنف ضد المرأة في الحجر الصحي.. مشاهير في حملة تحسيسية رقمية – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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