بسبب كورونا: إلغاء موسم الدوري الفرنسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس وزراء فرنسا، إدوارد فيليب، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء منافسات الموسم الجاري للدوري 2019-2020، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكر فيليب، خلال كلمة أمام البرلمان الفرنسي "الأحداث الرياضية الكبيرة لا يمكن إقامتها قبل أيلول/سبتمبر المقبل".

وأضاف "الموسم الكروي (2020/2019) لا يمكن استكماله".

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وكانت بطولة الدوري الفرنسي قد توقفت، منذ منتصف آذار/مارس الماضي، بسبب تفشي الوباء.

ويُتوقع أن تُعقد اجتماعات خلال الشهر المقبل، لتحديد كيفية حسم صاحب اللقب في فرنسا، والمقاعد الأوروبية والهابطين.

ويعتبر الدوري الهولندي الأول في أوروبا، الذي يتعرض للإلغاء بسبب فيروس كورونا، وذلك عقب تمديد الحكومة فترة الحظر، حتى مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.