6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القدس المحتلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في القدس المحتلة.
وأوضحت أن من بين الإصابات الجديدة حالة واحدة في بير نبالا، بالإضافة إلى حالتين في حي رأس خميس بمخيم شعفاط، وحالتين في سلوان، وحالة واحدة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وأضافت كيلة في الإيجاز الصحافي اليومي الذي عقد، مساء اليوم، أن مجموع الإصابات في فلسطين بلغ 501 مصابا.
وأوضحت أن عدد الحالات النشطة 402 حالة بينها 6 حالات في المحافظات الجنوبية، و255 حالة في محافظة القدس بينها 132 حالة داخل جدار الضم والتوسع العنصري، كما تم إجراء 30500 فحص منذ بدء الجائحة.
وبينت أنه تم افتتاح مؤتمر في محافظة الخليل لفحص كورونا ليرتفع عدد المختبرات إلى 6 مختبرات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبهذا يكون بمقدور وزارة الصحة عمل 5000 فحص يوميا.
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