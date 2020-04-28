اللي_بيقتل_شعبه_خاين: وسم ينعى به اللبنانيون الشاب السمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق اللبنانيون وسم "#اللي_بيقتل_شعبه_خاين" على "تويتر" كردّ على مقتل الشاب، فواز فؤاد السمان، الذين اعتبروه شهيدا لثورة "17 تشرين"، مشيرين إلى غضبهم من الأداء الإعلامي الذي عتّم على احتجاجات، أمس الإثنين.

وتوفي السمان، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته برصاص حي أطلقه الجيش اللبناني في طرابلس، أمس، خلال اشتباكات تأججت بين المحتجين والجيش، على خلفية ارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي الصعب.

وأصيب الشاب برجله لكنّه أصيب بنزيف داخلي نتيجة مضاعفات، وتوفي في المستشفى بعد نقله إليه.

وأصدر الجيش اللبناني بيانا "أسف" فيه لمقتل الشاب، وقال إنّه "فتح تحقيقا في الحادثة"، مطالبا اللبنانيين بـ"سلمية التحركات"، لكنّ الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي طرابلس خلال تشييع السمان، طغى على البيان.

واعتبر المغردون أنّ التعتيم الإعلامي أعطى غطاءً لإطلاق الرصاص الحي، كون العناصر الأمنية لا ترتكب جرائمها على الهواء مباشرةً، خوفًا من الملاحقة الدولية أو وقف المساعدات من دول تهتم لدم المواطنين.

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وكتبت أخت الشاب، فاطمة السمان، في "فيسبوك": "استشهد أخي فواز فؤاد السمان، ٢٦ عام، متأثرا بجراحه نتيجة رصاصة حية خلال مواجهات الثوار مع الجيش أمس في طرابلس".

وغردت رؤى سابا على "تويتر": "الجيش اللي قتل فواز فؤاد مبارح بطرابلس، هو ذاته الجيش اللي -بس يشوف زعران الأحزاب- بيوقف يتفرّج عليهُن، إذا ما تخبّى منُّن. وهو ذاته الجيش اللي عاطي ضهره للعدّو، وعم يصوّب رصاصته على صدر شاب أعزل نزل يفجّر غضبه من عيشة الذلّ، ويطالب بحقّه. بحقّه يا عرصات. #اللي_بيقتل_شعبه_خاين"

وغرد محمد قاروط: "هم يمتلكون المال و السلطة والقوة العسكر والسلاح ونحن لا نملك سوى حناجرنا وقبضاتنا #إلى_الشارع #اللي_بيقتل_شعبه_خاين #١٧ تشرين #لبنان_يتنفض"

وأشارت دجى إلى التعتيم الإعلامي بشأن احتجاجات يوم أمس بقولها إن "التعتيم الإعلامي على انتفاضة الأمس في طرابلس وصيدا والبقاع كان غطاءً للقتل. بالاتفاق أو عدمه. بحجة المال أو المسلسلات أو غيرها. التعتيم الإعلامي، كما القرار العسكري، أدّى لإطلاق الرصاص الحي على العزّل. الإعلام يشارك المصارف في سرقتنا والسلطة في قتلنا. #اللي_بيقتل_شعبه_خاين".

وكتبت سماح ضو: "ما رح ننسى مسؤوليّة وسائل الإعلام بالتعتيم اللي ساهم باستخدام القوة المفرطة والرصاص الحيّ.. مواطنين عم يستشهدوا وانتو حاطّين مسلسلاتكن البايخة @mtvlebanon @LBCI_NEWS @ALJADEEDNEWS#اللي_بيقتل_شعبه_خاين".