سخنين: إصابة عاملين في ورشة بناء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عاملان بجروح متوسطة، في حادث وقع في ورشة بناء في مدينة سخنين، ظهر اليوم، الثلاثاء.

وذكرت الطواقم الطبية في بيان صدر عنها، أنها تلقت بلاغا يفيد بإصابية عاملين (40 و46 عاما).

وأشارت إلى أن الحادث وقع خلال صب الإسمنت لسقف عمارة في ورشة بناء في سخنين.

وأوضحت الطواقم أنها نقلت المصابين وهما بحالة متوسطة إلى مستشفي "الجليل الغربي" في نهريا.