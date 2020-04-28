أطباء ألمان يحتجّون على نقص المعدات الطبية بنشر صورهم وهم عراة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق طاقم طبي ألماني، الأسبوع الماضي، حملة بعنوان (Naked Qualms)، ونشروا صورهم وهم عراة احتجاجًا على نقص الملابس الطبية، ومعدات الحماية، وأدوات الوقاية من عدوى وباء كورونا المستجد.

وعبّر أعضاء الطاقم المُطلق للحملة عن شعورهم بالخطر وعدم القدرة على مزاولة مهنتهم وتقديم التدخل الطبي للمصابين على أكمل وجه بسبب التجاهُل التام لكل مطالباتهم في الأشهر المُنصرمة.

وأِشار الطبيب العام، روبن بيرناو، في حوار أجرته صحيفة (Ärztezeitung) الألمانية معه، إلى أن "العري هو رمزٌ يظهر ضعفنا دون حماية"، مضيفًا أنه وفريقه ليسوا مجهّزين بما يكفي من أجل التعامل مع هذا الوباء.

وتضمنت الحملة التي أثارت الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، صور الأطباء المحتجّين وهم مختبئون خلف ملفّات المرضى، وأوراق الوصفات الطبية، ولفائف مناديل المرحاض، والمعدّات الطبية التي يشتكون من نقصها.