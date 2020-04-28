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شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل.
وأضافت أن الإصابات الجديدة، ترفع إجمالي إصابات كورونا في جميع أنحاء البلاد إلى 1857.
وحسب الوزارة، فقد بلغ مجموع الوفيات بكورونا في العراق 88 حالة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 1286.
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