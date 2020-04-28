رئيس إقليم كردستان: وقف بغداد الرواتب إجراء غير دستورى

الثلاثاء 28 أبريل 2020

رئيس إقليم كردستان

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن رئيس إقليم كردستان، أكد أن وقف العاصمة العراقية بغداد للرواتب إجراء غير دستوري.



وفى وقت سابق أكد مدير صحة الرصافة فى العراق عبد الغنى الساعدى اليوم الثلاثاء، أن الموقف اﻟﻮﺑﺎﺋى ﻣﺎزال ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ، مشيرا إلى أنه لم يصل إلى المرحلة الآمنة"، وقال اﻟﺴﺎﻋﺪى ـ فى تصريح لوسائل إعلامية حكومية، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية الفضائية - "إن الموقف اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻣﺎزال ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ وﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ المرحلة اﻵﻣﻨﺔ".

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وأضاف أن "ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﺼﺪر أﻋﺪاد اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻫﻲ (اﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴﺔ، ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﺪر، اﻟﺮﺷﺎد)، مشيرا إلى أن "ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻈﺮ ﺳﻴﻜﻮن ﺗﺒﻌﺎ لأعداد الإﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ".

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت عن تسجيل 27 إصابة جديدة و23 حالة شفاء وحالة وفاء واحدة بفيروس كورونا، وليصبح مجموع الإصابات 1847 حالة ومجموع الوفيات 88 حالة ومجموع حالات الشفاء 1286، وأشارت وزارة الصحة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أمس الاثنين إلى أنه تم فحص (2311) نموذجا فى كافة المختبرات المختصة فى العراق وبذلك يكون المجموع الكلى للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل الفيروس فى العراق (73782) نموذجا.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت يوم الأحد الماضى، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالى الإصابات يبلغ 1820 إصابة.

يشار إلى أن محافظ كربلاء العراقية نصيف الخطابى، أعلن إبلاغ كافة نقاط التفتيش الخارجية بحجز كل شخص يفد للمحافظة 14 يوما فى الحجر الصحى بالتنسيق مع السلطات الصحية، فيما سيستمر منع الدخول للمحافظة من باقى المحافظات.