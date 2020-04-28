اليمن.. متحدث محور الضالع يُعلن السيطرة الكاملة على قطاع الثوخب

الثلاثاء 28 أبريل 2020

أعلنت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، سيطرتها الكاملة على قطاع الثوخب شمال شرقي مديرية الحشاء، وحاصرت المليشيات في قطاع حبيل يحيى.



وبينت المصادر، أن المواجهات لازالت في أوجها بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى".

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وقال فؤاد قايد جباري، المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع العسكري، إنه "في معركة استمرت منذُ ما بعد صلاة الفجر استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، قوَّاتنا المُسَلَّحَة الجنُوبيَّة في محور الضالع القتالي تتمكّن من السّيطرة على قطاع الثوخب شمال شرقي مديرية الحشاء (غرب محافظة الضالع) بشكل تام وقطع طريق الإمداد عن مواقع المليشيات الحُوثية في جبل المصيوح الاستراتيجيّ، وسقوط العشرات من عناصر المليشيات بين قتيلٍ وجريح".

وتابع "حيثُ جاء هذا التطوّر بعد ساعات من المعارك العنيفة تمَّ فيها السّيطرة التامة على أهم قطاع استراتيجيّ من مليشيات الحوثي، وتشهد الآن القطاعات العسكريَّة شمال غربي م/الضالع انخفاض في وتيرة المعارك بعد الانتصارات التي حققتها قوَّاتنا المُسَلَّحَة".