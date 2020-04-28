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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تواصل خروقاتها في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 أبريل 2020
واصلت مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الإنسانية الأممية، واستهدفت الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب الحديدة بالساحل الغربي لليمن.
وذكرت مصادر محلية في حيس أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 من مناطق تمركزها صوب منازل المواطنين في أطراف المديرية بشكل هستيري.
المصادر أضافت، أن بقايا جيوب المليشيات أطلقت النار على مزارع المواطنين في القرى السكنية بالأسلحة القناصة وبأسلحة معدلات البيكا عصر اليوم، وخلفت حالة من الخوف والذعر في صفوف السكان والمزارعين.
الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية الموالية لإيران لم تلتزم بالهدنة الأممية التي بدأت في 18 ديسمبر 2018 ولم تنفذ بنود اتفاق استوكهولم ، وتواصل تعنتها في خروقاتها وانتهاكاتها في إطار تصعيدها العسكري جنوب الحديدة.
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