اخبار العالم

مليشيا الحوثي تواصل خروقاتها في حيس جنوب الحديدة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تواصل خروقاتها في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 أبريل 2020

واصلت مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الإنسانية الأممية، واستهدفت الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

 

 وذكرت مصادر محلية في حيس أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 من مناطق تمركزها صوب منازل المواطنين في أطراف المديرية بشكل هستيري.

Advertisements

 

 المصادر أضافت، أن بقايا جيوب المليشيات أطلقت النار على مزارع المواطنين في القرى السكنية بالأسلحة القناصة وبأسلحة معدلات البيكا عصر اليوم، وخلفت حالة من الخوف والذعر في صفوف السكان والمزارعين.

 

الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية الموالية لإيران لم تلتزم بالهدنة الأممية التي بدأت في 18 ديسمبر 2018 ولم تنفذ بنود اتفاق استوكهولم ، وتواصل تعنتها في خروقاتها وانتهاكاتها في إطار تصعيدها العسكري جنوب الحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تواصل خروقاتها في حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا