شكرا لقرائتكم خبر عن قصف حوثي متواصل على قرى الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 أبريل 2020 قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأفادت مصادر محلية في الجبلية ان المليشيات قصفت القرى السكنية بمدفعية الهاون الثقيل، كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14,5 و 12,7 ومعدل البيكا وسلاح القناصة بشكل هستيري. Advertisements وأضافت المصادر ان القصف والاستهداف الحوثي خلف حالة من الخوف والرعب في صفوف السكان والمزارعين لا سيما النساء والأطفال في المنطقة. وتواصل مليشيات الحوثي تصعيد عملياتها العسكرية ضد المدنيين في مختلف مديريات ومناطق محافظة الحديدة في ظل صمت وتجاهل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمواقف السلبية للبعثة الأممية.

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