حملة للهلال الإماراتي بهدف التوعية من مخاطر كورونا في التحيتا جنوب الحديدة

الثلاثاء 28 أبريل 2020

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملة التوعية من مخاطر فيروس كورونا (كوفيد19) في منطقة الغويرق التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.



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وتستهدف حملة التوعية المواطنين القاطنين في المنطقة، وذلك للتعريف بمخاطر فيروس كورونا وشرح الطرق المثلى للوقاية منه، وتطبيق قواعد التباعد الإجتماعي، وكذلك قامت بتعليق الملصقات الخاصة بمكافحة الوباء.

ولاقت الحملة ارتياح وتفاعل من الأهالي الذين عبروا عن شكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وللجهود التي تبذلها في تنفيذ الأنشطة الإنسانية التي تخفف من معاناة السكان.

هذا وكان الهلال الأحمر الإماراتي بدأ حملة توعوية للوقاية من جائحة كورونا في ال 25 من أبريل الجاري، تستمر عشرون يوماً على مرحلتين الأولى في مديريات الخوخة وحيس والتحيتا والدريهمي بمحافظة الحديدة والثانية في مديريات المخاء وذوباب وموزع والوازعية غرب محافظة تعز .