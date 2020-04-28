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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الصحفيين المصريين تطالب بمحاكمة الصحفي المصري "خالد البلشي" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 أبريل 2020
أكدت جبهة شباب الصحفيين المصريين أن الناشط المصري الوهمي خالد البلشي الذي طردة الصحفيين من قلعة الحريات بعد أن اسقطوة بالضربة القاضية في الإنتخابات، يخرج علينا من وقت لآخر ويصدعنا كذبا وزورا بشعارات وهمية مزيفة حيث مازال يعتقد ان ذاكرة الشعب المصري العظيم ضعيفة وانة يمكن الالتفاف والادعاء بتغيير المواقف،وأكدت الجبهة على أن الهدف واضح وهو البحث عن مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد ومغازلة المنظمات المشبوهة اياها لتمويل أنشطتهم ومواقعهم بدون رادع أخلاقي.
وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفيةإن بعض الفوضويين والاثاريين أمثال البلشي نسوا عمدا تعاونهم وتنسيقهم مع جماعة الإخوان الإرهابية بعد 25 يناير وتناسوا اختلافهم الفكري ولا هي كالعادة محاولة لاستعادة تحالفات الماضي وهذا هو العار بعينة عندما تمدوا أيديكم إلى القتلة والإرهابيين.
وأضاف طوالة إن الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر واعي جدا لتحركاتهم المكشوفة ومؤامرتهم المفضوحة في إطار سعيهم المستمر ومحاولاتهم اليائسة والبائسة لهدم الدولة وإشاعة الفوضى الذي أصبح منهج عمل ودستور حياة العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد.
وأشار رئيس الجبهة إلى إن المصريين منحوا خالد البلشي ومن على شاكلتة الكارت الأحمر بعد أن أصبحوا أوراق محروقة لا تحرك شعرة واحدة من أصغر طفل في بلدنا الغالية علينا جميعا مصر. وحان الوقت لمحاكمة ومحاسبة البلشي حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وسلامة أراضيه.
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