شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 120 سجيناً بكورونا في 4 سجون بتركيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال في مؤتمر صحفي متلفز " جميع السجناء المصابين يتلقون العلاج في المستشفى. لا يوجد سجين في وحدة العناية المركزة، جميعهم بصحة جيدة".
وكان جول قد أعلن في 13 أبريل الماضي تسجيل 17 حالة إصابة بفيروس كورونا في السجون التركية، وقال إن ثلاثة منهم توفوا بالفيروس.
ويذكر أن تركيا قد بدأت مطلع هذا الشهر بالإفراج عن نحو 90 ألف سجين ضمن عفو جماعي في محاولة للحد من ازدحام السجون ووقف تفشي فيروس كورونا فيها.
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