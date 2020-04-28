شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ولاية ألمانية.. برلين تفرض إرتداء الكمامات بالمتاجر والان نبدء بالتفاصيل

قررت حكومة ولاية برلين الألمانية اليوم الثلاثاء توسيع نطاق تطبيق الارتداء الإلزامي للكمامات ليشمل أماكن التسوق، إلى جانب تطبيقه الساري بالفعل داخل وسائل المواصلات العامة.

ومن المنتظر تطبيق الإجراء في برلين اعتبارا من غد الأربعاء، وفقا لمعلومات تلقتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

يذكر أن برلين هي آخر ولاية في ألمانيا تطبق الارتداء الإلزامي للكمامات في أماكن التسوق، وبذلك يتم العمل بهذا الإجراء في كل الولايات الألمانية الـ.16