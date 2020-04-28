شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ولاية ألمانية.. برلين تفرض إرتداء الكمامات بالمتاجر والان نبدء بالتفاصيل
ومن المنتظر تطبيق الإجراء في برلين اعتبارا من غد الأربعاء، وفقا لمعلومات تلقتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
يذكر أن برلين هي آخر ولاية في ألمانيا تطبق الارتداء الإلزامي للكمامات في أماكن التسوق، وبذلك يتم العمل بهذا الإجراء في كل الولايات الألمانية الـ.16
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