شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة محتج.. لبنانيون يشعلون النيران فى مصارف بطرابلس والان نبدء بالتفاصيل

أشعل محتجون لبنانيون في مدينة طرابلس بشمال البلاد النيران اليوم الثلاثاء في عدد من فروع المصارف في منطقة التل مقابل مستشفى شاهين.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن المحتجين أقدموا على تحطيم بعض واجهات المصارف .

ووفق الوكالة، حضرت عناصر الجيش إلى المكان وألقت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين واعادة الوضع الى طبيعته.

وكان لبناني توفي متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء مواجهات ليلية بين الجيش اللبناني ومحتجين في مدينة طرابلس.