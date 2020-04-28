كرستيانو يقرر العودة الى إيطاليا

وأكدت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، الثلاثاء، أن "كريستيانو سيعود إلى مدينة تورينو خلال ساعات، بحسب الاتفاق المبرم مع مسؤولي ناديه يوفنتوس".

وأرسلت إدارة اليوفي إلى لاعبيها المحترفين لمطالبتهم بسرعة العودة إلى إيطاليا، مع توقعات بدعوة الفرق إلى التدريبات من جديد، خلال شهر مايو القادم.



الجدير بالذكر أن كريستيانو سيقضي فترة عزل صحي جديدة في تورينو، لمدة 14 يوماً على الأقل، وبعدها سينتظم في التدريبات الفردية ثم الجماعية ليوفنتوس.