كرستيانو يقرر العودة الى إيطاليا

2020-04-28 | 16:42
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قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو العودة من جديد إلى إيطاليا، بعد فترة طويلة قضاها في مسقط رأسه بجزيرة ماديرا، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد في أوروبا والعالم.
وأكدت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، الثلاثاء، أن "كريستيانو سيعود إلى مدينة تورينو خلال ساعات، بحسب الاتفاق المبرم مع مسؤولي ناديه يوفنتوس".
وأرسلت إدارة اليوفي إلى لاعبيها المحترفين لمطالبتهم بسرعة العودة إلى إيطاليا، مع توقعات بدعوة الفرق إلى التدريبات من جديد، خلال شهر مايو القادم.
الجدير بالذكر أن كريستيانو سيقضي فترة عزل صحي جديدة في تورينو، لمدة 14 يوماً على الأقل، وبعدها سينتظم في التدريبات الفردية ثم الجماعية ليوفنتوس.
وأرسلت إدارة اليوفي إلى لاعبيها المحترفين لمطالبتهم بسرعة العودة إلى إيطاليا، مع توقعات بدعوة الفرق إلى التدريبات من جديد، خلال شهر مايو القادم.
الجدير بالذكر أن كريستيانو سيقضي فترة عزل صحي جديدة في تورينو، لمدة 14 يوماً على الأقل، وبعدها سينتظم في التدريبات الفردية ثم الجماعية ليوفنتوس.
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