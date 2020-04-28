إلغاء الدوري الفرنسي بسبب فيروس كورونا

فرنسا في حالة حظر حتى 11 ايار المقبل، ومن المقرر أن تكون هناك إجراءات إضافية سيتم اتخاذها لحماية المواطنين بسبب فيروس كورونا

أندية الدوري الفرنسي كانت تمني النفس باستئناف النشاط الرياضي في حزيران المقبل، خاصة مع الخطط التي تشير إلى إمكانية عودة الدوري الألماني في مايو المقبل.



برتراند لاتور، محرر صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكد أنه "سيتم إلغاء الدوري الفرنسي ودوري الدرجة الثانية".

واختتم: "سيكون من المحتمل عودة النشاط الرياضي في أغسطس المقبل، على أن يكون ذلك بداية موسم 2020/2021".

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي، برصيد 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن مارسيليا الوصيف.

