الصحة العالمية تحذر من تعطل الإمدادات في ظل كورونا

دعت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إلى زيادة حركة الطيران من أجل توصيل شحنات أجهزة التشخيص وأدوات الحماية والوقاية إلى المناطق التي ينتشر فيها كوفيد-19، وخاصة في أمريكا اللاتينية.
وأضاف أن "برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سجل أول حالات تعطل في بعض سلاسل توزيع الغذاء من شأنها أن تحدث تأثيرا كبيرا".
وأضاف أن "الإمارات قدمت طائرات لجمع إمدادات في الصين وتم توزيعها عن طريق مركز في دبي"، مشيرا إلى أن "هناك دولا أخرى استعدت للإسهام".
وتابع: "في ما يتعلق بالرحلات التجارية، نحن دائما نرحب بالحصول على المزيد من العروض. نناشد دوما عرض المزيد من الأصول أو الشحن الجوي بأسعار مخفضة للغاية".
وقال إن "الطلب تزايد بشكل كبير جدا خلال أزمة فيروس كورونا لكن منظمة الصحة العالمية تمكنت من جمع وتوزيع 1.1 مليون اختبار تشخيص وهناك 1.5 مليون أخرى في الطريق، حيث استفادت المنظمة من بعض الأسعار التفضيلية وهي تهدف إلى توفير تسعة ملايين اختبار عن طريق ائتلافات تجارية".
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