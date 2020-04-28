الصحة العالمية تحذر من تعطل الإمدادات في ظل كورونا

وقال بول مولينارو رئيس دعم العمليات واللوجيستيات في المنظمة اليوم الثلاثاء، إن "شحنات لقاح عالمية تعطلت في أبريل وإذا استمر هذا في مايو ستصبح هناك فجوات في التطعيم والحملات الروتينية لمكافحة أمراض أخرى".وأضاف أن "برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سجل أول حالات تعطل في بعض سلاسل توزيع الغذاء من شأنها أن تحدث تأثيرا كبيرا".

وأضاف أن "الإمارات قدمت طائرات لجمع إمدادات في الصين وتم توزيعها عن طريق مركز في دبي"، مشيرا إلى أن "هناك دولا أخرى استعدت للإسهام".

وتابع: "في ما يتعلق بالرحلات التجارية، نحن دائما نرحب بالحصول على المزيد من العروض. نناشد دوما عرض المزيد من الأصول أو الشحن الجوي بأسعار مخفضة للغاية".

