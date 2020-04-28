اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة 'الارهاب' غرب الرطبة

افاد مصدر امني في محافظة الأنبار، الثلاثاء، باعتقال مطلوبين اثنين بتهمة "الارهاب" غرب الرطبة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة تابعة لاستخبارات الفرقة الأولى تمكنت من اعتقال مطلوبين اثنين في منطقة مفرق الوليد غرب مدينة الرطبة (310كم غرب الرمادي)".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المطلوبين صادرة بحقهما مذكرة قبض من محكمة تحقيق الرطبة وفق المادة 4 إرهاب".
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