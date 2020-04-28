بالصور.. زهور في شوارع بغداد رغم كورونا

تنشر الخليج 365، بالصور استمرار ملاكات امانة بغداد بزراعة الزهور والشتلات الموسمية والدائمة في ساحات العاصمة. وتشهد بغداد والمحافظات حظراً جزئياً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا. وأدناه الصور:

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