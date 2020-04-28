نشأت أكرم يروي تفاصيل استدعاء فريد مجيد لكأس القارات

وقال أكرم في اتصال هاتفي لبرنامج "3-1" والذي يعرض على قناة السومرية ويقدمه الإعلامي طه أبو رغيف، إن "الفترة التي سبقت بطولة كأس القارات 2009، كان مدرب المنتخب الوطني بورا، يبحث عن لاعب بديل لمتوسط الميدان قصي منير بعد اجراءه لعملية جراحية".وأوضح بالقول، "حين تحدثت مع بورا، أبلغني بانه يريد استدعاء المدافع فريد مجيد، حينها فوجئت من قراره، لان مجيد يلعب كمدافع وليس كمتوسط ميدان، بالتالي كنت مترجماً لبورا وهو يتحدث لمجيد وابلغه اريدك كمتوسط ميدان، هل انت مستعد؟؟ ليجيب فريد قائلاً: سألعب حتى وان كنت حارس مرمى".

تجدر الإشارة الى ان فريد مجيد لعب اساسياً مع اسود الرافدين في كأس القارات 2009.

وحصد المنتخب الوطني حينها نقطتين، بتعادله امام جنوب افريقيا ونيوزلندا وخسارته امام اسبانيا 1-0.