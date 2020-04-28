الشابندر: الكابينة الوزارية لن تكون مستقلة إلاّ اذا كان اعضاؤها مستقلين

اعتبر السياسي العراقي عزت الشابندر، الثلاثاء، أن الكابينة الوزارية لن تكون مستقلة إلاّ اذا كان اعضاؤها مستقلين، مؤكداً أن شرط استقلالية الحكومة هو "بدعة ساذجة".

وقال الشابندر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "مع ايماني بان ما يسمى (بشرط استقلالية الحكومة) هو بِدعة ساذجة في قاموس التخبيص السياسي في العراق او هو احد ادوات جلد الذات من قبل الفاشلين دون الاعلان عن فشلهم وتراجعهم وبذلك يكون احد ادوات النصب والاحتيال للاستيلاء على السلطة من جديد".

وأضاف "لذلك ارى اننا احوج ما نكون اليه الان هو الاّ نهزأ بعقولنا ونحتال على الناس الى حدّ الاسفاف ونعي حقيقة انّ استقلالية الوزير في الحكومة لا تنحصر في الاّ يكون حزبيا او سياسيا بل تتعدى ذلك الى الاّ يكون مرشحاً من قبل حزب او جهة سياسية"، مشدداً بالقول "هذا اضافة الى ان استقلالية الوزير ليست ضمانة كافية لكفائته أو نزاهته ونجاحه في مهمته كما ان العكس وارد ايضا حينما يكون الوزير حزبيا او سياسيا فذلك لا يعني حُكماً في ان تكون نزاهته او كفائته مورد طعن او شكّ".

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واعتبر الشابندر أن "الكابينة الوزارية سوف لن تكون مستقلة إلاّ اذا كان اعضاؤها مستقلين وباختيار مّحضْ من قبل رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة"، مشيراً الى أن "هذا ما يحاول مصطفى الكاظمي عمله ولكنه لم ينجح حتى البارحة في اقناع العديد من الاطراف وخاصة الشيعية باستقلالية كابينته الوزارية الجديدة لورود معلومات تفيد بان اغلب وزراء الكابينة قد تمّ ترشيحهم من قبل احزاب واطراف سياسية معروفة، وهذه دوّامة اخرى جديدة يمكن ان تتطور لتعصف بجميع الجهود الرامية الى الاسراع بتشكيل الحكومة".

وتابع "اننا احوج ما نكون اليوم الى صياغة جديدة لشخصية الوزير السياسي او الحزبي داخل منظومته الحزبية والسياسية وايضا عندما يكون جزء من منظومة الدولة ومؤسساتها".