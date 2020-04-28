اعلنت صحة اربيل، الثلاثاء، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة. وقالت دائرة الصحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل وبالتالي يصبح التراكمي ١٨٧ والشفاء ١٥٩ ولا وفيات". وأضاف البيان أن "الـ١٠ اصابات الاخيرة سجلت بقضاء سوران".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.