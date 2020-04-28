بريطانيا تتمسك بتدابير كورونا "الصارمة" حتى 7 مايو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شددت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، على ضرورة استمرار تدابيرها الصارمة في الوقت الحالي بشأن التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون: "من المهم أن تظل الإرشادات كما هي في الوقت الحالي، نحتاج إلى اجتياز خمسة اختبارات قبل أن نفكر في الانتقال إلى المرحلة التالية من الاستجابة لفيروس كورونا، ولم نصل بعد لذلك".

وأشار إلى أن بريطانيا لم تصل بعد إلى نقطة الرغبة في تغيير الإرشادات، لافتا إلى أن الحكومة تركز حاليا على مراجعة الإجراءات بحلول السابع من مايو/ أيار المقبل.

وأضاف المتحدث للصحفيين: "ما نحتاج إلى التركيز عليه هو اتباع الجميع لقواعد التباعد الاجتماعي وضمان السيطرة الكاملة على انتشار هذا الفيروس".

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وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قال، الإثنين: "إن هناك مؤشرات حقيقية على تجاوز بلاده ذروة انتشار فيروس كورونا، وذلك في أول ظهور له بعد تعافيه من إصابته بالفيروس".

وأضاف في كلمة، من أمام مقر 10 داونينج ستريت، "أنه يتفهم مخاوف مختلف القطاعات من استمرار الإغلاق، ولكنه حذر من أن التعجل في رفع الإغلاق ربما يتسبب في موجة تفش ثانية ستكون أصعب بكثير".

وأوضح جونسون أنه تم تحقيق تقدم "بتراجع أعداد من يتم إدخالهم للمستشفيات، وتراجع أعداد مصابي الفيروس في وحدات العناية المركزة، ومؤشرات حقيقية على أننا تجاوزنا الذروة".

وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، الثلاثاء، تسجيل 552 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 19,301 حالة.